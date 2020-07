’Nare gedachte dat meisje in zee verdwenen was’

Dagenlang werd er in de Noordzee gezocht naar het vermiste meisje. Ⓒ ANP / HH

AMELAND - Na een week intensief zoeken is vrijdag in de Noordzee ten noorden van Ameland het 14-jarige meisje gevonden, dat afgelopen weekend bij het zwemmen vermist raakte. Alle denkbare instanties zochten dagenlang naar de vermiste tiener. „In grote harmonie, het was heftig. De saamhorigheid was groot”, zeggen zoekers in koor na een emotionele tijd.