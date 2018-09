Aanklager wil Catalaanse leiders in cel

Donderdag begonnen in Madrid de verhoren voor de rechtbank van de afgezette leden van de Catalaanse regering en enkele parlementsleden. Negen leden van het kabinet legden een verklaring af. De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont was daar niet bij. Hij bleef in België waar hij eerder met vier andere leden van de regering naar toe is gegaan.

Voor een van de kabinetsleden vroeg de aanklager vrijlating met een borgsom. Santi Vila trad vrijdag af even voor de verklaring voor onafhankelijkheid in het parlement.