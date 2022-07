Kaas en lamsvlees in Britse supermarkt aan de ketting

Zo heeft de Duitse supermarktketen Aldi de Engelse kaassoort cheddar beveiligd met vier ijzeren draden en een anti-diefstalchip nadat de prijs was gestegen naar een kleine vier pond en steeds meer stukken kaas de winkel uitvlogen zonder te betalen.

Winkelketen Coop deed hetzelfde maar dan met lamskoteletjes die inmiddels niet langer meer voor minder dan acht pond te verkrijgen zijn. Tesla legde daarentegen babymelkpoeder letterlijk aan de ketting. Lurpak Light, een zeer populaire soort van Deense boter, onderging in winkelketen Sainsbury hetzelfde lot nadat de prijs was gestegen van vijf pond 90 naar 7 pond 25 in een paar weken tijd.

Simon Roberts, baas van Sainsbury, zei tegen de Daily Mail te verwachten dat de huishoudbudgetten in Engeland dit jaar nog verder onder druk zullen komen te staan dan nu al het geval is door de stijgende inflatie. Lezers van de krant reageren boos. „Als je denkt dat Lurpak al slecht is, Aldi en Coop hebben lamskoteletjes met GPS-trackers beveiligd”, aldus een lezer met een ingezonden foto.