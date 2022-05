22 jaar cel geëist tegen duo na liquidatie man in Rotterdam

O. zou de schutter zijn geweest bij de koelbloedige moord, C. de chauffeur van de vluchtauto. Desondanks waren beiden in de ogen van de officier van justitie even schuldig. „Hun handelen was gericht op het doden van het slachtoffer.”

De aanleiding voor de liquidatie bleef volgens het OM gissen. „Maar er is een man middenin een woonwijk doodgeschoten. Een nietsontziende afrekening. Ze hebben geen enkel teken van berouw of medeleven getoond.”

Bozdag werd op 5 juni 2020 ’s avonds om 22.15 uur op de Clazina Kouwenbergzoom in Rotterdam-Prinsenland onder de ogen van zijn vrouw doodgeschoten. De twee lieten hun hond uit.