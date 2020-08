Rode vlag: strand Scheveningen te gevaarlijk

Op het Zuiderstrand in Scheveningen is zwemmen momenteel niet toegestaan. Archieffoto. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

DEN HAAG - De reddingsbrigade Den Haag heeft de rode vlag gehesen bij het Zuiderstrand op Scheveningen. De zee is er momenteel erg gevaarlijk door muien en de sterke getijdenstroming als gevolg van springtij. Daarom is het beter als badgasten op dat strand niet de zee in gaan, aldus de reddingsbrigade.