Hoop op hervatting proces Decembermoorden

Het hof deed maandag uitspraak in een hoger beroep dat een van de verdachten, Edgar Ritfeld, had aangespannen tegen het besluit van de Krijgsraad om de zaak te schorsen. Aanleiding voor deze schorsing was de aanname van de amnestiewet door het parlement in april 2012. Deze wet regelt dat de 25 verdachten van de moorden, inclusief de hoofdverdachte, president Desi Bouterse, niet verder vervolgd zullen worden. Ritfeld vocht de schorsing aan omdat hij zegt onschuldig te zijn en dat door een uitspraak van de rechter bevestigd wil zien.

De nabestaanden van de 15 slachtoffers van de Decembermoorden zijn blij met de uitspraak, zei Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de Stichting 8 december 1982 dinsdag. Hoewel de uitspraak is gedaan in een zaak van één verdachte, is Oemrawsingh ervan overtuigd dat het proces weer verder gaat. „Het hof heeft in het hoger beroep van Ritfeld het vonnis van de Krijgsraad vernietigd en bevolen dat de zaak weer op de rol gaat. Dit geldt alleen voor Ritfeld, maar het is te verwachten dat deze uitspraak ook dezelfde consequenties zal hebben voor de andere verdachten. Het geeft ons hoe dan ook weer vertrouwen in de Surinaamse rechterlijke macht”, aldus Oemrawsingh.

De advocaat van Bouterse, Irvin Kanhai, denkt er anders over. Volgens hem geldt de uitspraak niet voor de zes verdachten die hij verdedigt. „ Voor mijn cliënten is de zaak nog steeds geschorst”, zei hij tegen de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.