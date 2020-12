Verkleedpartij ME-commandant voorkwam in 1980 veldslag

Sinterklaas en Zwarte Piet op het dak van De Grote Wetering doorbraken de grimmige sfeer. Ⓒ Hans Peters

AMSTERDAM - Het is een iconische foto uit de rijke Amsterdamse politiehistorie. Op 2 december 1980 dreigde het ontruimen van kraakpand De Grote Wetering in Amsterdam te ontaarden in de zoveelste veldslag tussen krakers en ME. Tot ME-commandant Gert van Beek verkleed als Sinterklaas zich op het dak van het kraakpand liet hijsen. Krakers en politieagenten schoten spontaan in de lach en de ontruiming verliep zonder de toen gebruikelijke orkaan van geweld.