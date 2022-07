’Boerenprotest in Friesland gekaapt door coronademonstranten’

Buitenland

Politie: drie doden bij schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn zondagavond drie doden gevallen, meldt de politie in Kopenhagen. Ook is een aantal mensen gewond geraakt, zeker drie personen liggen in kritieke situatie in het ziekenhuis. De burgemeester van Kopenhagen spreekt van een...