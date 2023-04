Vader uit De Krim krijgt 8 jaar cel voor doden van baby

Op 12 december 2020 kwam tegen 13.30 uur een melding bij de hulpdiensten binnen van ouders met een baby met ademhalingsproblemen. Met spoed werd de baby vanuit De Krim (gemeente Hardenberg) naar het ziekenhuis in Groningen gebracht en daar ontstond twijfel over het ontstane letsel. Dat leek niet te passen bij het letsel bij een ongeval. Op de avond van 13 december is de behandeling gestaakt: het kindje was niet meer te redden.

Volgens Peter W. is hij met zijn vijf maanden oude dochter van de trap gevallen. Hij kwam pas later met die verklaring uit angst voor reacties van de familie. Volgens deskundigen kan die val het ernstige hersenletsel van de baby niet verklaren. De rechtbank acht dan ook bewezen dat dit letsel is toegebracht. Die dag functioneerde het kind tegen 12.54 uur nog normaal. Twintig minuten later was er sprake van het letsel dat uiteindelijk fataal bleek. Tussen die twee tijdstippen was W. alleen met de baby. Hieruit concludeert de rechtbank dat het W. moet zijn geweest die het fatale letsel heeft toegebracht.

Tegen de man was ook 8 jaar cel geëist. Zijn raadsvrouw gaf al aan dat ze bij een veroordeling in hoger beroep zal gaan.