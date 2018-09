Philips blijft voorzichtig over economie

Vooral bij de medische divisie was de orderontvangst in het vierde kwartaal opnieuw zwak. De markt voor scanapparatuur in de Verenigde Staten blijft slap, zei bestuursvoorzitter Frans van Houten in een toelichting. De fusiegolf in de Amerikaanse ziekenhuisbranche zal zich volgens de topman bovendien ook in Europa gaan voordoen.

De nadelige wisselkoerseffecten die de omzetgroei van Philips het afgelopen jaar remden, zullen dit jaar bovendien een nog grotere invloed hebben. Dat zei financieel directeur Ron Wirahadiraksa.

Onderliggende groei

Philips behaalde in het vierde kwartaal een omzet van 6,8 miljard euro, een fractie meer dan een jaar eerder. Onderliggend, dus exclusief bijvoorbeeld nadelige wisselkoerseffecten, was volgens het bedrijf sprake van 7 procent groei.

De nettowinst kwam uit op 412 miljoen euro. Een jaar eerder stond onder de streep nog een verlies van 420 miljoen euro, mede als gevolg van een fikse kartelboete van de Europese Commissie. Daarnaast maakte Philips het afgelopen kwartaal minder reorganisatiekosten dan in het vierde kwartaal van 2012.

Omzet

Over heel 2013 daalde de omzet licht tot 23,3 miljard euro. De nettowinst bedroeg 1,17 miljard euro, na een verlies van 30 miljoen euro in 2012.

Philips heeft de eigen financiële doelstellingen voor afgelopen jaar gehaald. De vergelijkbare omzetgroei in de jaren 2012 en 2013 viel met 4,5 procent binnen de voorspelde bandbreedte van 4 tot 6 procent. De winstmarge kwam uit op 10,5 procent, waar Philips mikte op een marge tussen de 10 en 12 procent.

Volgens Van Houten kunnen de prestaties onder meer dankzij het lopende kostenbesparingsprogramma verder worden verbeterd. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 mikt Philips op opnieuw een omzetgroei van 4 tot 6 procent. De winstmarge moet verder omhoog naar 11 tot 12 procent. Van Houten zei dat dit jaar een ,,bescheiden stap'' richting die nieuwe doelstellingen zal worden gezet.