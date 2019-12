’Reeks aanslagen rond kerst in Oostenrijk verijdeld’

De 24-jarige man die al in de gevangenis zat, was eerder tweemaal veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie en voor pogingen zich aan te sluiten bij Islamitische Staat in Syrië.

Het plan was dat zijn twee handlangers hem uit de gevangenis zouden bevrijden. Kort daarna zou het drietal met springstof een aanslag hebben willen plegen op de kerstmarkt in Wenen. Ook waren er plannen voor aanslagen in Salzburg, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

Een van de verdachten zou een vals Roemeens paspoort van de 24-jarige man bij zich hebben gehad. De man die al vastzat is naar een zwaarbeveiligde gevangenis overgebracht.