Betrapte autokraker gewond

De dief verried zichzelf toen hij het portier van de auto dichtsloeg. De 59-jarige eigenaar was op dat moment in een woning aan de Kerkstraat, maar gealarmeerd door het geluid kwam hij met een kennis poolshoogte nemen. Ze vonden de dief een straat verderop. Hij had een plastic tas bij zich met daarin de autoradio.

Toen de politie ter plaatse kwam zat de dief op straat met verwondingen aan zijn hoofd en schouder. Hij is aangehouden. Volgens de eigenaar van de auto was de man uitgegleden door de sneeuw.