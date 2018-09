'Al-Qaeda verdiende 77 miljoen met losgeld'

Terroristen ontvoeren alleen burgers uit landen die losgeld betalen en nemen geen gijzelaars uit landen waarvan ze weten dat die weigeren geld te geven, zegt de Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power. In 2001 maakten regeringen al internationale afspraken om geen losgeld te betalen aan terroristen, maar het gebeurt toch. Zo zou Frankrijk indirect 17 miljoen euro hebben betaald voor de vrijlating van Fransen die in Niger waren ontvoerd.

De Verenigde Naties willen regeringen nog meer onder druk zetten om geen losgeld te betalen om gijzelaars vrij te krijgen. Daarvoor namen de VN maandag een resolutie aan. Die was ingediend door Groot-Brittannië. Volgens dat land worden in bijvoorbeeld Syrië, Jemen en Nigeria steeds meer buitenlanders ontvoerd. Ook zouden er steeds meer groeperingen zijn die dat doen. „We moeten die financiering van terroristen stoppen”, verklaarde Lyall Grant.

Voor de vrijlating van de Nederlandse gijzelaar Arjan Erkel, die werkte voor Artsen zonder Grenzen, werd 1 miljoen euro losgeld betaald. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag had driekwart van het losgeld betaald, naar eigen zeggen als voorschot, en eiste dat later terug van AzG Zwitserland waarvoor Erkel werkte. De organisatie weigerde dat, maar moest van de rechter uiteindelijk de helft betalen. Erkel werd in augustus 2002 ontvoerd in de Zuid-Russische republiek Dagestan. Hij werd bijna 20 maanden vastgehouden.