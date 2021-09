Honderden arrestaties rond illegaal gokken bij EK voetbal

Bij duizenden invallen in Azië en Europa zijn veel computers en mobiele telefoons gevonden. Deze worden in verband gebracht met illegaal gokken ter waarde van 393 miljoen euro.

„Terwijl de meesten van ons naar het EK keken als fans, hadden honderden gespecialiseerde agenten in 28 landen hun vizier gericht op georganiseerde criminele organisaties die miljoenen euro’s wilden verdienen met illegaal gokken en geld witwassen”, stelt Interpol in een verklaring.

Chinese maffia

Vooral in Hongkong zijn veel mensen opgepakt, daar zijn achthonderd verdachten vastgezet. Onder hen is naar verluidt ook de baas van een goksyndicaat dat wordt geleid door de Chinese maffia. Er is bijna 2,3 miljoen euro in beslag genomen. Het wordt gezien als een van de succesvolste politieacties in Hongkong.

In Italië werd 1,3 miljoen euro in beslag genomen. Er werden 280 gokkantoren gecontroleerd in het land van de Europees kampioen.