Ruimen van asbest in Alkmaar duurt nog weken

De asbest werd gevonden na een grote uitslaande brand op het bedrijventerrein Overstad in Alkmaar in de nacht van donderdag op vrijdag. Aanvankelijk deelde de gemeente mee dat het ruimen van de asbest slechts enkele dagen zou vergen, maar nader onderzoek heeft uitgewezen dat er meer is vrijgekomen dan was aangenomen. Een deel kwam terecht in de nabijgelegen Rekerbuurt. Er wordt nu een gespecialiseerd bedrijf ingezet om de asbestdeeltjes te verwijderen. Het gezondheidsrisico voor de bewoners acht de gemeente klein.

Bruinooge toonde zich volgens RTV N-H kritisch over de sanering van de Rekerbuurt. „Er zijn geen gezondheidsrisico's, maar we doen het omdat het moet van de wet.” Hij vindt de regelzucht doorgeschoten en sprak van geldverspilling. De burgemeester is van plan dit in Den Haag aan te kaarten.