Bedreiger van Kamerlid Pieter Omtzigt moet voor rechter komen

Pieter Omtzigt (CDA). Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - De 26-jarige man uit Heerlen, die donderdag is gearresteerd op verdenking van het bedreigen van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, moet zich in november voor de rechter in Den Haag verantwoorden. Ook mag hij de komende twee maanden niet in de gemeente Den Haag komen, meldt het Openbaar Ministerie.