Trinitas College haalt extremistische prent weg na ophef

Dat meldt NH Nieuws. Op de projectie op het plein van de locatie Han Fortmann was een extremist te zien die tijdens de wintertijd twijfelt of hij de timer van zijn bom een uur voor- of juist achteruit moet zetten. Het leek het schoolbestuur een grappige manier om de leerlingen te herinneren aan de wintertijd. Maar niet iedereen zag er de humor van in. Diverse ouders stapten naar de directie om te klagen over het ’provocerende’ karakter van de kwestie.

Aan NH Nieuws laat Ton Heijnen, voorzitter van de raad van bestuur van de middelbare school weten de kwestie te betreuren. „Het is een bekende prent, die we hebben gebruikt om aan te geven dat de wintertijd begon. Maar we begrijpen achteraf dat de keuze erg onhandig was.” Met de gekwetste ouders zal de school nog in gesprek gaan om de lucht te klaren. „We zijn ons als school bewust van de gemaakte fout. Er is in ieder geval geen enkele bedoeling geweest om mensen te kwetsen”, licht Heijnen toe.

Arnoud van Doorn

De omstreden oud-PVV’er Arnoud van Doorn, die inmiddels is bekeerd tot de islam, deelde een tweet met de foto van de spotprent. ,,Waarom deze provocatie’’, schreef hij er in het Engels bij. Sommigen beschuldigen Van Doorn er vervolgens van het Han Fortmann doelwit te maken van extremisten en terroristische aanvallen uit te lokken.

Vorige maand werd in Frankrijk een Franse leraar onthoofd, nadat hij cartoons van Mohammed in de klas zou hebben getoond. De 18-jarige dader zou via sociale media over de lessen van de leraar hebben gelezen. Hij werd doodgeschoten door de politie.