Wageningen: niet meer dan tien studenten bij elkaar in café

Het aantal coronabesmettingen in Wageningen loopt al een poos op. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend had de plaats naar verhouding de meeste gevallen van heel Nederland. In de plaats waren zestien positieve tests geregistreerd, wat neerkomt op meer dan 40 gevallen op elke 100.000 inwoners.

Coronateam

Donderdag was het getal zo hoog dat de loco-burgemeester vrijdag het speciale coronateam van de veiligheidsregio Gelderland-Midden bijeen heeft geroepen. Er is ook contact geweest met minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Bosman wijst de horecabazen er op dat er een ontheffing aangevraagd moet worden voor een inaugurele activiteit in hun zaak met eerstejaarsstudenten. De veiligheidsregio beslist of de ontheffing wordt verstrekt. Zonder ontheffing is zo'n activiteit illegaal en kan de politie optreden, aldus Bosman.

Wageningen belegt volgende week samen met de universiteit en de GGD een bijeenkomst voor studenten, om ze te informeren over wat er met het oog op het stijgende aantal besmettingen wel en niet kan in studentenhuizen en binnen verenigingen.