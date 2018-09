Dagelijks 13.000 agenten bij top Den Haag

Dat zei Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, maandag op een persconferentie over de grootste top die ooit is gehouden in Nederland. De top wordt op 24 en 25 maart gehouden in het World Forum in Den Haag. Er komen 58 wereldleiders op af. Onder de bezoekers is de Amerikaanse president Barack Obama. Om hem te beveiligen, wordt een enorme veiligheidsoperatie opgezet. Zo zijn er vier keer zo veel agenten actief als bij de troonswisseling vorig jaar.

Hoge gasten

Vanwege de top kunnen vliegtuigen vanaf 10 maart enkele weken lang niet landen op de Polderbaan op Schiphol. De baan wordt gereserveerd voor de hoge gasten. Vliegverkeer boven de Randstad wordt aan banden gelegd. Awacs-vliegtuigen van de NAVO zullen het luchtruim bewaken. Recreatieve luchtvaart, zoals sportvliegtuigen en ballonvluchten, is op en rond de top niet mogelijk, zei Dick Schoof, de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Ook op zee, vooral de strook voor de kust, gelden beperkingen.

,,We zijn goed voorbereid'', zei Schoof. Om de top veilig en ongestoord te laten verlopen, zijn tal van zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. De overheid heeft daarbij volgens Schoof gezocht naar een balans tussen noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en een ongestoord doorgaan van het maatschappelijk leven. Maar ,,hinder is onvermijdelijk, zeker bij vervoer over de weg''.

Dreigingsniveau

Het dreigingsniveau voor een terreuraanslag wordt vooralsnog niet aangepast in de aanloop naar de nucleaire top. De dreiging blijft substantieel, zegt Schoof. Als het nodig is, kan Nederland de grens met buurlanden sluiten tijdens de nucleaire top die in maart in Den Haag wordt gehouden. De overheid kan die maatregel nemen als er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn dat er „potentieel gewelddadige groepen” naar ons land komen die de veiligheid van de top kunnen bedreigen.

Verkeershinder

„Overlast wordt zo veel mogelijk beperkt”, zei Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. „Niettemin moeten weggebruikers tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rekening houden met zeer ernstige verkeershinder. Dat geldt ook voor weggebruikers in Wassenaar, Leiden, Katwijk, Noordwijk, de Bollenstreek en Haarlemmermeer.”

Spits bovenop de spits

Tijdens de drukste momenten 's ochtends op maandag 24 maart en de middag van 25 maart moet rekening worden gehouden met een 'spits bovenop de spits'. Dronkers: „Het advies is om op maandag 24 en dinsdag 25 maart niet naar dit deel van de Randstad te komen, als mensen er niet per se hoeven te zijn. Probeer elders of thuis te werken.”

Mensen die tóch in Den Haag, Schiphol en omgeving moeten zijn, kunnen beter buiten de spits reizen, benadrukt Dronkers.

Het kan ook gebeuren dat automobilisten die tussen Amsterdam en Den Haag rijden, via Utrecht moeten omrijden. Het verkeer tussen het noorden en oosten en de Randstad moet misschien via Arnhem en Apeldoorn rijden, om Utrecht heen.

Extra treinen

De NS zet tijdens de spits op 24 en 25 maart extra treinen en langere treinen in tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Daardoor kunnen er 22.000 mensen per uur met de trein, 10.000 meer dan normaal, aldus Dronkers. ProRail heeft extra mensen paraat en houdt locomotieven achter de hand om gestrande treinen snel weg te kunnen slepen.