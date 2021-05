Rekenkamer hekelt blinde vlek Defensie voor vastgoed

Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het ministerie van Defensie krijgt een forse veeg uit de pan van de Algemene Rekenkamer, omdat het onvoldoende zicht heeft op de ruim 11.000 gebouwen die het in bezit heeft. Het gebrekkige inzicht in de staat van het eigen vastgoed krijgt van de Rekenkamer dan ook het label ’ernstige onvolkomenheid’. Er is jarenlang onvoldoende geld vrijgemaakt voor onderhoud, vindt de Rekenkamer.