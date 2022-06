Premium Het beste van De Telegraaf

Ankara ziet zichzelf wel als een betrouwbare bondgenoot Turkije voelt zich gebelgd door kritiek

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Een schip van de Russische Zwarte Zee vloot vaart door de Bosporus richting Oekraïne (17 februari 2022). Ⓒ Foto REUTERS

ANKARA - In het Westen is een wijdverbreide indruk ontstaan dat Turkije een onbetrouwbare NAVO-partner is geworden. In Ankara is men echter overtuigd dat Turkije zeventig jaar lang een trouwe bondgenoot is geweest, van de troepen in Korea in de jaren ’50 tot de huidige bijdrage aan de NAVO-vredesmissie in Kosovo