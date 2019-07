Extra agenten en politiekantoor in azc-dorp Ter Apel

Het aantal agenten in het dorp dat regelmatig geteisterd wordt door overlastgevende asielzoekers gaat omhoog van vijftien naar twintig per week. Daarmee komt een wens in vervulling van de gemeente. Burgemeester Velema wil al langer meer controle en veiligheid rondom het winkelcentrum van Ter Apel creëren door meer blauw op straat.

Ook een nieuw ’zichtbaar en toegankelijk’ politieloket in het centrum moet de overlast en criminaliteit tegengaan. „Het huidige politiebureau is daarvoor niet geschikt”, aldus Velema tegenover RTV Oost. De extra agenten zullen zich voornamelijk richten op handhaving en gebiedsverboden.

Asielbus

Eerder liepen de spanningen over extra politie-inzet tussen het COA en de gemeente hoog op. Ook ontstond er grote verontwaardiging over asielzoekers die zich misdroegen in een plaatselijke bus. In antwoord daarop werd een aparte buslijn geopend voor de asielzoekers.

