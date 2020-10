Josef B. vanuit gevangenis: ’We werden neergezet als een horrorgezin’

Een van de twee advocaten van Gerrit Jan van D., Josef B. en zijn advocaat Yehudi Moszkowicz. Ⓒ PETRA URBAN

Amsterdam - Hij leest de gevangenisbibliotheek leeg en bidt tot God om niet gek te worden. Josef B., de ’klusjesman van Ruinerwold’ en rechterhand van hoofdverdachte Gerrit Jan van D., is boos dat hij na ruim een jaar nog altijd in voorarrest zit. Hij spreekt exclusief met De Telegraaf vanuit de gevangenis van Zutphen, waar hij in een strenger regime is geplaatst.