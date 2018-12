Bokskampioen jaagt op inbrekers

'Ik hoop dat de politie hem eerder heeft dan wij,' zegt een aangeslagen Theo Hageman. De vader van wereldkampioen Robbie Hageman vertelt in Vandaag de Dag dat de inbrekers de opbrengsten van de kaartverkoop, ruim 10.000 euro, hebben gestolen. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Robbie (22) vermoedt dat hij de boeven kent: 'Ze moeten geweten dat we op dat moment op het boksgala waren. Ik hoop dat ik erachter kom wie de inbrekers zijn. Alles was overhoop gegooid,' zegt de kersverse kampioen.

Het 22-jarige thaibokstalent veroverde zaterdagavond in zijn thuisstad Eindhoven de Enfusion Wereldtitel.