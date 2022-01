Voice-kandidate Nienke Wijnhoven doet aangifte van aanranding tegen Jeroen Rietbergen

Woensdag werd duidelijk dat er inmiddels twee aangiftes liggen tegen Ali B voor zedenfeiten. De rapper en coach van het tv-programma „betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd”, aldus zijn advocaat.

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Hij had relaties van „seksuele aard” gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.

’Boven een studio zien’

Bij Beau vertelde de zangeres maandagavond dat Jeroen Rietbergen haar betast heeft. Ze vertelde dat hij haar op een gegeven moment na een show uitnodigde om ’boven een studio te zien’. Toen de kandidate meeliep naar boven, bleek er geen studio te zijn. „Op dat moment raakt hij je aan en denk je: heb ik dan onbewust toch een signaal gegeven? Wacht, miscommunicatie. Op dat moment zoek je eerst de schuld bij jezelf.”

Op dat moment „ging hij wel effe voelen”, aldus Wijnhoven. Zij voegde hieraan toe dat zij het lastig vindt haar verhaal te delen omdat zij een contract heeft getekend waarin allerlei voorwaarden stonden omschreven die zij niet exact meer weet. „En ik voelde me schuldig, want je zit in een relatie en hebt zoiets van: ben ik vreemdgegaan? Ook al hebben we geen seks gehad.”

