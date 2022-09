Meghan Markle ging niet naar Schotland ’uit angst voor koud onthaal’

Britse media meldden donderdagavond dat prins Harry rond 20.00 uur lokale tijd aankwam vanuit Londen bij Balmoral Castle. Harry was met zijn vrouw Meghan in Londen om verscheidene liefdadigheidsinstellingen te bezoeken. In eerste instantie werd nog verwacht dat Meghan prins Harry zou vergezellen naar Schotland, maar later bleek dit niet het geval te zijn. Meghan is niet meegereisd naar Schotland. Die reden blijkt nu dus de angst dat ze ’misschien niet erg hartelijk verwelkomd zou worden’.

Dat de koninklijke familie niet op prins Harry heeft gewacht, is volgens Evert Santegoeds een teken aan de wand: