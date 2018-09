Streepjespak

De horizontaal gestreepte kledij voor gevangenen werd in de negentiende eeuw standaard ingevoerd in de Verenigde Staten. De achterliggende gedachte was dat als zij ontsnapten, gevangenen weer snel zouden zijn te vinden. Ook was het pak een soort symbolische schandpaal.Vanaf begin 20e eeuw werd de gestreepte gevangeniskledij vervangen door effen overalls of pakken, meestal in oranje of geel, maar de laatste jaren zijn de gestreepte pakken weer populair. Nederland was het eerste land ter wereld dat in 1983 invoerde dat gevangenen hun eigen kleding mogen dragen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik