Chinese eenbenige man vermist in Utrecht

Utrecht - De politie in Utrecht is naarstig op zoek naareen 67-jarige Chinese man. De politie deelt een nogal opvallend signalement. Hij mist namelijk een been, twee voortanden en draagt een bril. De man werd voor het laatst gezien in de wijk Kanaleneiland in de omgeving van de Beneluxlaan.