Topambtenaren en politieke kopstukken onder ede gehoord over toeslagen

Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) hebben zich vastgebeten in de toeslagenaffaire. Ⓒ ANP

Den Haag - Politieke kopstukken en topambtenaren zullen door het parlement onder ede worden gehoord over de rol van de politiek in de toeslagenaffaire. Mogelijk zullen ook PvdA-leider Asscher (in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken) en minister Wiebes (voormalig staatssecretaris van Financiën) daarbij aan de tand gevoeld worden.