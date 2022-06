Nederlander aangehouden in Spanje voor drugshandel

De politie kwam de man op het spoor aan de hand van ontsleutelde chatberichten van cryptoservices Encrochat, Sky-ECC en Anom. Daaruit bleek dat de man betrokken was bij een cocaïnelab in het Brabantse Luyksgestel, dat in oktober 2020 werd opgerold. De man wordt verdacht van de grootschalige productie en handel van harddrugs. Verder wordt hij ook verdacht van witwassen.

De politie heeft maandag ook beslag gelegd op de woningen van de man in Yerseke (Zeeland) en Helmond (Brabant). Verder heeft de politie ook een huis in Eindhoven doorzocht. Er is niet bekendgemaakt of daarbij iets is beslag is genomen.