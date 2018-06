VaarTV in het hoge Noorden

In aflevering 4 van VaarTV is Vivian op bezoek in het hoge Noorden. In de gemeente Tynaarlo spreekt zij op en rond het Zuidlaardermeer met opvallende watersporters en hun passie voor boten. Epco was deze week op Boot Dusseldorf en maakte opnames bij het Europese zeiljacht van het jaar, bij Jobe, Yamaha, Supiore, Allpa, de Boarnstream en Raymarine.