Wel of Niet: Ford Fiesta RS

Hij won de test van zijn belangrijke concurrenten, de Renault Clio RS en de Peugeot 208 GTI. Qua vermogen blijft de ST met 182 pk wel achter op de twee Fransozen, die allebei 200 pk hebben. In de Autovisie Supertest 2013 won hij het zelfs van auto's als de Porsche 911 Turbo S en de Jaguar F-Type. De overtreffende trap van de ST, de RS, is echter vooralsnog uitgebleven.

Geruchten

We hebben alle soorten geruchten langs zien komen. Zo zou de RS 230 pk moeten krijgen, een sperdifferentieel en een extremere bodykit. Ford zelf doet geen uitspraken over de auto. Toch gaan de geruchten door en wordt 2015 genoemd als jaar waarin hij hoogstwaarschijnlijk uit gaat komen.

De huidige Fiesta draait alweer mee sinds 2008. In de tussentijd heeft hij een ingrijpende facelift gekregen. Om het met de woorden van de Nederlandse woordvoerder van het merk te zeggen: "Hij zit aan de tweede helft van de balans." Als er nog een RS zou komen, moet die snel gepresenteerd worden.

Om het allemaal wat duidelijker te maken: De vorige RS'en waren allebei Focussen en de RS kwam steeds in de laatste fase van die modellen. Zo kwam de eerste RS in oktober 2002 op de markt en verdween hij in november 2003 weer. Productie van die generatie Focus eindigde in 2004, toen hij zes jaar in productie was geweest. De volgende RS kwam begin 2009 op de markt en anderhalf jaar later was hij uitverkocht. Overigens werd die auto eind 2007 al aangekondigd. De productie van de tweede generatie Focus eindigde in 2011. Na zes jaar dus, net zolang als de huidige Fiesta al meedraait. De vorige Fiesta liep van 2001 tot 2008. De kans op een Fiesta RS van het huidige model is, als we het op deze manier bekijken, niet erg groot.

Wel of niet

Even los van het bovenstaande zou een Fiesta RS wel een serieus leuke auto kunnen worden. Na een rondgang op de redactie kwamen we op de volgende redenen waarom de Fiesta RS er nu juist wél, of juist níet zou moeten komen:

WEL

- Goede imagobuilder

- Motor kan meer vermogen aan (en dus concurrentie overtreffen)

- Potentie om nog groter pretpakket te zijn

NIET

- Dichter bij prijs Focus ST

- Nichemarkt

- Fiesta ST is al erg hard geveerd

Alternatief

Totdat Ford de Fiesta RS officieel aankondigt en je toch meer vermogen wilt, is er altijd nog de Engelse tuner Mountune. Met behoud van fabrieksgarantie en met garantie op de onderdelen krijg je daar voor 599 pond (zo'n 725 euro) een pakket waardoor de Fiesta ST 215 pk krijgt. 33 méér dan standaard dus, of 15 meer dan in overboost. Ook het koppel stijgt naar 320 Nm, 80 Nm meer dan standaard en 30 meer dan in overboost. Het pakket is ook meteen een goed excuus om een roadtrip over Engelse b-roads te maken, maar dat is slechts een tip. Het is ook te koop in de online winkel.