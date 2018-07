Nederland is een stuk groener dan vorig jaar

Drie keer per week maken satellieten gedetailleerde foto's van het hele land. Bij de Groenindex die aan de hand daarvan wordt gemaakt, wordt letterlijk gekeken hoe groen het oppervlak van Nederland is.

Op www.groenmonitor.nl is op basis van satellietbeelden te zien hoe groen ons land op dit moment is en kan dat worden vergeleken met andere data sinds maart 2012. Zo is het deze maand 15 procent groener dan vorige maand.