Gewonden bij hotelbrand Amsterdam

Bij een korte brand in een hotel aan de Spuistraat in Amsterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen gewond geraakt. Een persoon liep brandwonden op toen een matras in een van de kamers vlam vatte en de anderen ademden rook in. Het gaat om twee gasten en een personeelslid dat hielp bij het blussen. De drie slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.