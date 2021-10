Toilet van 2700 jaar oud ontdekt in Jeruzalem: ’Alleen voor de rijken’

Buitenland

Vondst kinderen blijkt fossiel van onontdekte pinguïnsoort met lange poten

Een pinguïnfossiel dat in 2006 werd ontdekt door een groep Nieuw-Zeelandse kinderen op excursie, is volgens onderzoekers afkomstig van een nog niet eerder ontdekte prehistorische reuzenpinguïn. Het dier wordt beschreven in het vakblad Journal of Vertebrate Paleontology.