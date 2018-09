'Sfeer in Caïro uitgelaten, ook gespannen'

Voordewind was zaterdag bij het Tahrir-plein, maar heeft om veiligheidsredenen geen poging gedaan op het plein te komen, dat hermetisch is afgesloten met prikkeldraad en detectiepoortjes. Rond het plein staan ook tanks en Voordewind zag ambulances af en aan rijden.

Twee jaar geleden was Voordewind ook op het Tahrir-plein, dat toen in handen was van demonstranten. Nu is het centrum van Caïro volledig onder controle van het leger. Ook toen was de stemming feestelijk, maar hing een omslag voortdurend in de lucht.

Voordewind is samen met ChristenUnie-europarlementariër Peter van Dalen in Caïro om te bezien wanneer en hoe Europa weer hulp aan Egypte kan geven. Een hulpbudget van 4,8 miljard euro is door de EU-landen eerder bevroren.

De meeste Egyptenaren die Voordewind in Caïro sprak zijn „superenthousiast” over het bewind van generaal Al-Sisi, die vorig jaar juli president Mohamed Mursi van de Moslimbroederschap afzette. Ook de Kopten zijn onder Al-Sisi stukken beter af dan onder Mursi, merkt Voordewind. „Zij vieren dubbel feest. Ze herdenken de opstand van 3 jaar geleden tegen toenmalig president Hosni Mubarak, en de bevrijding van de Moslimbroederschap.”