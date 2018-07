Na een tot nu toe relatief milde winter is het in de nacht van vrijdag op zaterdag in delen van Duitsland bitter koud geworden. In Trollenhagen in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren daalde het kwik tot -17. In Greifswald in Voor-Pommeren werd boven de besneeuwde grond zelfs -21 gemeten. Meteorologen verwachten komende week weer warmere temperaturen.