Vijf aanhoudingen na schietincident Rotterdam

Rond middernacht kwam meldden omstanders dat er werd gevochten in die straat. Daarbij werden ook schoten gehoord. Toen de politie aankwam, vluchtten vier van de vijf verdachten in een auto. Ze konden even later worden aangehouden. De vijfde verdachte werd opgepakt in de Anna Paulownastraat.

Er is nog geen wapen gevonden, maar de zoektocht is nog in volle gang, zei een politiewoordvoerder. Hij roept getuigen van het incident op zich te melden.