'Ik dacht elke keer dat we doodgingen'

Het hele voorval werd gefilmd door personen die achter hen reden. Zij plaatsten de video online, maar reden weg zonder Sarah en Jans te helpen. Het filmpje zorgde voor grote ophef op het internet. Ook waren veel mensen boos over het feit dat de olifant later werd doodgeschoten.

Op internet werd gezegd dat de Volkswagen Polo waarschuwingssignalen van het dier negeerde en steeds maar dichterbij reed. Sarah heeft daar echter een andere verklaring voor: "Ik was niet gewend aan deze auto. De koppelingen zaten aan de andere kant. We gingen steeds meer vooruit." Sarah kon de achteruitkoppeling niet vinden en reed daardoor steed meer naar de olifant toe. "We raakten in paniek. Ik stopte de auto en we zeiden: 'laten we zo stil mogelijk zijn als we kunnen." Het was al te laat, de olifant zette de aanval in. Het tweetal dacht constant dat dit het einde van hun leven zou zijn. Sarah raakte ernstig gewond. Door het voorval zal ze nooit meer kinderen kunnen krijgen. Jans raakte lichtgewond.

Wat het stel opmerkelijk vindt, is dat de groep toeristen die het voorval filmde, wegreed na de aanval. Sarah en Jans moesten maar liefst 25 minuten wachten voor er een voertuig langsreed die de hulpdiensten kon waarschuwen. Twee van de toeristen bezochten Sarah nog in het ziekenhuis. De vrouw smeekde hen de video van het heftige ongeluk niet te publiceren, maar dat deden zij toch. De video was binnen een paar uur een internethit en de boze reacties van kijkers stroomden binnen.

Vanwege het ongeluk kon Sarah een lange tijd niet naar huis gevlogen worden. Ze arriveerden 16 januari in Engeland. Het stel is dankbaar dat ze nog in leven zijn.