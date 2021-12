Premium Het beste van De Telegraaf

Liter benzine kostte in 2021 gemiddeld 1,80 euro Goedkoopste benzine in noorden van ons land

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

De gemiddelde literprijs van euro95/E10-benzine bedroeg in 2020 na een prijsdaling ’slechts’ 1,57 euro; dit jaar betaalden we gemiddeld 1,80 euro. Ⓒ ANP/HH

Hoofddorp - Automobilisten kunnen het best hun tank volgooien in het noorden van ons land. De meeste prijsvechters zijn in Groningen, Friesland en Noord-Holland gevestigd, terwijl tanken het duurst is bij stations in de provincies Utrecht en Limburg, bij Schiphol en op de Waddeneilanden.