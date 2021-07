Lichaam een na laatste vermiste Belg na noodweer gevonden

BRUSSEL - Een van de laatste twee vermisten na de overstromingsramp van twee weken geleden in België is teruggevonden en geïdentificeerd, meldt de federale politie. Het gaat om een man uit Verviers. Zijn lichaam is woensdagmiddag gevonden in de Waalse gemeente Trooz, dat aan de rivier Vesder ligt, die tijdens het noodweer buiten zijn oevers trad. Er is nu nog een man vermist.