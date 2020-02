Opnieuw blunder met verspreiding foto kroongetuige Nabil B.

Het OM zegt de fout, die zou zijn gemaakt bij het samenstellen van een digitaal bestand, deze week te hebben ontdekt. Het gaat om hetzelfde beeldmateriaal dat eerder is opgenomen in het dossier. Om de fout te herstellen is donderdag aan de rechtbank en de verdediging gevraagd de cd-rom te waarop de bestanden staan te ruilen voor een geschoond exemplaar. Binnen het Landelijk Parket wordt de gemaakte fout hoog opgenomen en grondig onderzocht, laat het OM weten.

Vorig jaar april en december voegde het OM ook al per ongeluk foto's van B. toe aan het strafdossier. Hij heeft belastende verklaringen afgelegd in het grote liquidatieonderzoek Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Kort nadat bekend werd dat B. was overgelopen naar justitie, werd zijn broer Redouan doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Afgelopen september werd ook zijn advocaat Derk Wiersum in Amsterdam-Buitenveldert geliquideerd.

In de zaak-Wiersum zitten drie verdachten vast, onder wie een neef van Taghi. De man die de broer van Nabil B. doodschoot, heeft in hoger beroep 28 jaar gevangenisstraf gekregen.

Het Marengo-proces gaat eind deze maand verder, nog zonder de in december in Dubai aangehouden Ridouan Taghi. Hij verschijnt op 6 maart voor de eerste keer voor de rechter.