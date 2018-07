Twee mannen vermoord op Bonaire

Onduidelijk is nog of de twee zaken met elkaar te maken hebben. De eerste persoon werd aangetroffen in een brandende auto, de tweede persoon werd gevonden in het water bij een dam. Op dat lichaam waren zware verwondingen zichtbaar.

De politie heeft direct hulp ingeroepen van de kustwacht en de douane om te helpen bij het onderzoek. Het Caribische eiland Bonaire, sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland, heeft ongeveer 15.000 inwoners. Volgens de politie heeft de vondst van de twee lijken „een grote impact” op de samenleving.