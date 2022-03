Premium Het beste van De Telegraaf

Pleister op wonde in pensioendossier

Na jaren van pappen en nathouden gloort er hoop in het pensioendossier. Het verlagen van de eisen voor fondsen om over te gaan tot indexatie geeft de circa twee miljoen huishoudens die naast AOW een pensioen ontvangen wat lucht. Dat is hard nodig in tijden van rap stijgende inflatie.