Kroatië levert generaal aan Duitsland uit

Het hooggerechtshof in Zagreb maakte dinsdag de uitlevering mogelijk. Duitsland houdt de oud-officier van de Kroatische geheime dienst verantwoordelijk voor de moord op de Joegoslavische dissident Stjepan Djurekovic. Die werd in 1983 in Wolfratshausen in het zuiden van Duitsland uit de weg geruimd.

De zaak-Perkovic belastte de relatie tussen de Europese Unie en Kroatië. Kort voor het land in juli tot de unie toetrad, nam het parlement in Zagreb een wet aan die uitleveringen van verdachten aan andere EU-landen verbood. Het moest dan wel om zaken van voor augustus 2002 gaan. Grote druk uit Brussel en het dreigement dat de financiële hulp van de EU zou worden gekort, leidden ertoe dat het parlement de wet herzag.