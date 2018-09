Toyota onderzoekt toekomst GT86 cabrio

Subaru

Op dit moment wordt iedere Toyota GT 86, Subaru BRZ en Scion FR-S (Amerikaans dochterbedrijf van Toyota) door Subaru in Japan gemaakt. Dat merk heeft geen interesse om van zijn BRZ een open variant te gaan verkopen, maar Scion en Toyota zien dat anders. Doug Murtha, vice president van Scion in de VS: "We kijken nu intern naar de ontwikkeling en productie. Waar gaan we het model op kleine schaal bouwen en waar komen de middelen vandaan als we het gaan doen?"

Toyota

Alle regio's waar de Toyota GT 86 en de Scion FR-S verkocht worden, hebben nu moeten aangeven hoeveel cabriolets ze verwachten te kunnen verkopen. Murtha: "Iedereen heeft zijn cijfers moeten laten zien en nu gaan we kijken of we hem kunnen gaan maken." Volgens Murtha is een cabriolet interessanter voor Toyota/Scion dan voor Subaru. "Als je het wereldwijde volume van Subaru vergelijkt met dat van ons (Scion/Toyota, red.) en dan de mogelijke afzet van cabriolets bekijkt is het duidelijk in het voordeel van ons."

FT-86 Concept

Afgelopen jaar werd de conceptcar gepresenteerd in Genève. Hij heeft een stoffen kap en een gewichtsverdeling van 53:47. Toyota gaf toen aan dat ze wilden peilen hoeveel interesse er voor de auto was.