Binnenland

Vier verdachten vast voor dood 66-jarige man uit Oud Ade

De politie heeft dinsdag drie Fransen en een vrouw uit Leiden aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een 66-jarige man uit Oud Ade. Hij kwam in december door een misdrijf om het leven in zijn woning aan de Hofdijklaan in de Zuid-Hollandse plaats.