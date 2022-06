PvdA-leden willen verbod op korte vluchten

Bij het PvdA-congres in Nieuwegein – waar zaterdag wordt gestemd over verdergaande samenwerking met GL – heeft 83 procent van de PvdA-achterban ingestemd met een motie tegen vluchten tot 500 kilometer. Dat is tegen het zere been van de PvdA-partijtop, die het nog te vroeg vindt voor zo’n maatregel.

„Wij zijn voor het ontmoedigen van korte vluchten, maar dat moet wel in combinatie met de aanleg van snelle treinverbindingen”, zei PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. „Vooralsnog zijn die snelle treinverbindingen er niet, dus wij zijn tegen deze motie.”

Desondanks drukte een grote meerderheid van de leden de motie door. „Sorry Esther-Mirjam, ik vind je argumentatie een beetje stoffig”, zei indiener Chris Peeters tegen zijn partijvoorzitter. „Tot ruim 500 kilometer is de trein een uitstekend alternatief voor het vliegtuig”, vindt hij. „Geen ellenlange bagageafhandelingen, je komt aan in hartje stad en de milieu-impact is veel kleiner.” Volgens een ander PvdA-lid is vliegen een ’luxeproduct’.

Volgens de aangenomen motie moet de PvdA vanaf nu een campagne starten onder de leden waarin ze beloven geen vluchten van minder dan 500 kilometer te maken. Dat betekent dat vluchten naar bijvoorbeeld Londen en Parijs uit den boze zijn. Die korte vluchten maken nu nog een groot deel uit van het vliegverkeer op Schiphol.