Autodief is niet te stoppen

Dat blijkt uit de kersverse cijfers over 2013 van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), die vandaag worden gepresenteerd.

De nieuwe cijfers maken duidelijk dat de autobranche de greep op het misdaadgilde aan het verliezen is. De afgelopen vier jaar liepen de diefstalcijfers keer op keer terug, maar daar is nu met een stijging van 3,2% een einde aan gekomen. Vooral jonge auto’s (0-3 jaar) worden meer gestolen; vorig jaar 3506 tegenover 3178 in 2012.

Opsporing

Minstens zo alarmerend is dat gestolen voertuigen minder vaak opgespoord worden. Ondanks steeds nieuwere technieken slagen instanties als politie, justitie en verzekeraars er niet in af te rekenen met criminelen die steeds vaker de dans ontspringen.

„Op het totale Nederlandse wagenpark van ruim 8,5 miljoen is het risico dat een auto gestolen wordt op jaarbasis 1,4 per 1000. De kans daarop verschilt sterk per merk”, zegt Titus Visser, directeur van de AVc. „Van de Lexus worden er per jaar meer dan 6 per 1000 gestolen, van BMW en van Volkswagen bijna 4. Het gaat hierbij vooral om types die tweedehands een hoge waarde hebben. Van de meeste hybride auto’s is het diefstalrisico vergelijkbaar met dat van andere jonge auto’s.”

Busjes

Traditioneel zijn het weer de Golf, Polo, BMW 3-serie, Mercedes E, Audi A4, Opel Corsa en Seat Ibiza die het meest in trek zijn bij het dievengilde. Ook het aantal diefstallen van bestelbusjes steeg met 14,7% fors. In 2012 werden er 2180 van gestolen, het afgelopen jaar groeide dit naar 2501. De kans dat een gestolen busje wordt teruggevonden, is slechts 38%.

Om meer auto’s terug te vinden werkt AVc aan de versnelling van de registratie van diefstallen. „Daardoor worden de voertuigen nationaal en internationaal binnen enkele uren gesignaleerd en wordt voorkomen dat ze worden verkocht en in het buitenland geregistreerd”, stelt Visser.