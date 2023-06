Premium Het beste van De Telegraaf

Gemeenten willen af van ’bankiers van de onderwereld’ Wéér explosie bij Suri-Change: omstreden geldwisselaar gevangen in keten van geweld

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

Politieonderzoek na een nieuwe explosie bij een kantoor van Suri-Change in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De keten van omstreden Surinaamse geldwisselkantoren Suri-Change ligt letterlijk onder vuur. Na eerdere aanslagen op filialen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam was het in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw raak. In Amsterdam-Zuidoost raakte een pand van de financiële dienstverlener zwaar beschadigd. Wat is er aan de hand?